Лесной пожар потушили вблизи деревни Дергаево Павловского Посада

В Аверкиевском лесничестве, в километре от деревни Дергаево Павловского Посада, обнаружили возгорание на площади 0,9 гектара. В Комлесхозе сообщили, что на место оперативно прибыли 15 единиц техники и 24 человека лесопожарных формирований.

Из-за ветра площадь пожара увеличилась до 1,2 гектара, и для его полной ликвидации потребовалось 7,5 часа. Пожар оказался низовым, а причиной стали действия человека. Подозреваемых уже установили, сейчас по данному факту проводится проверка. Все материалы направили в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, за поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрены административные штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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