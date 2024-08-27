Лесной пожар потушили в Старой Купавне

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье 27 августа. На этот раз возгорание произошло в километре от Старой Купавны Богородского округа.

Дым увидели местные жители и оперативно сообщили об этом в Систему-112. На участок в Кудиновском лесничестве сразу же выехали три пожарные машины и пять специалистов. Им потребовалось меньше часа, чтобы полностью затушить очаг.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что причиной пожара стал человеческий фактор. Проводится опрос возможных свидетелей происшествия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Что Россия дала миру, или Почему на айфоне далеко не улетишь

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте