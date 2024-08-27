Лесной пожар потушили в Старой Купавне

Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье 27 августа. На этот раз возгорание произошло в километре от Старой Купавны Богородского округа.

Дым увидели местные жители и оперативно сообщили об этом в Систему-112. На участок в Кудиновском лесничестве сразу же выехали три пожарные машины и пять специалистов. Им потребовалось меньше часа, чтобы полностью затушить очаг.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что причиной пожара стал человеческий фактор. Проводится опрос возможных свидетелей происшествия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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