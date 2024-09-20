Лесной пожар потушили в Раменском

Пожар потушили в Дачном участковом лесничестве в одном километре от деревни Осечки Раменского городского округа. Огонь удалось обнаружить во время мониторинга территории с воздуха.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожар произошел на площади 200 квадратных метров. На место незамедлительно отправились шестеро пожарных и две единицы техники.

Потребовалось 2,5 часа, чтобы потушить низовое горения.

Причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемых в поджоге уже установили, сейчас с ними работают следователи.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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