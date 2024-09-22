Лесной пожар потушили в Павловском Посаде

Пожар потушили в Логиновском участковом лесничестве в Павлово-Посадском городском округе. Возгорание на площади 200 квадратных метров обнаружили во время патрулирования территории с воздуха.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись трое пожарных и две единицы техники. Пламя удалось потушить за два часа.

Причиной стал поджог, виновных ищут.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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