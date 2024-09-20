Лесной пожар потушили в Павловском Посаде

Пожар потушили в Логиновском участковом лесничестве в Павлово-Посадского городского округа. О возгорании сообщили местные жители по единому телефону 112.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожар на площади 100 квадратных метров тушили четыре пожарных и три единицы техники. Огонь ликвидировали за один час.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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