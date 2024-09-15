Лесной пожар потушили в Павлово-Посадском городском округе

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, огонь ликвидировали 17 пожарных и 10 единиц техники.

Тушение осложнялось сильным ветром. Площадь пожара увеличилась с тысячи до трех тысяч квадратных метров. Потребовалось 11 часов, чтобы потушить низовое горение.

Причина — действия человека. Подозреваемых в поджоге установили, сейчас с ними работают следователи.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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