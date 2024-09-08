Лесной пожар потушили в Орехово-Зуевском городском округе
Пожар потушили в Яковлевском участковом лесничестве Орехово-Зуевского городского округа. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. Возгорание удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, огонь тушили 10 пожарных и шесть единиц техники.
Тушение осложнялось сильным ветром. Площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Потребовалось восемь часов, чтобы потушить огонь.
Причина — поджог. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают подозреваемых.
В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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