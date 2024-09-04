Лесной пожар потушили в Орехово-Зуеве

Пожарные потушили возгорание в Анциферовском участковом лесничестве. Пожар произошел в двух километрах от села Хотеичи Орехово-Зуевского округа.

На место возгорания направили три единицы техники и семь человек личного состава лесопожарных формирований. Низовой пожар удалось ликвидировать за два часа. В Комлесхозе региона отметили, что возгорание произошло по вине человека — подозреваемых уже установили.

Напомним, что за поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрены административная и уголовная ответственность: для физических лиц штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до двух миллионов рублей, а также возможное лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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