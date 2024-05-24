Лесной пожар потушили в Орехово-Зуеве

Днем 23 мая в Абрамовском лесничестве обнаружили возгорание. На его ликвидацию направили пять пожарных машин.

Возгорание оказалось низовым. Причиной пожара оказались действия человека. Сейчас лесная охрана Комлесхоза проводит опрос возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновных.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: в размере до 60 тысяч рублей — для физических лиц, до 110 тысяч рублей — для должностных лиц и до двух миллионов рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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