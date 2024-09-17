Лесной пожар потушили в километре от деревни Копнино
Еще один природный пожар обнаружили 16 сентября в Малаховском участковом лесничестве, в километре от деревни Копнино Раменского округа. Дым увидели с помощью системы видеомониторинга.
На место направили три машины и восемь лесных пожарных. Им потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать возгорание.
Установлено, что причиной низового пожара стали действия человека. Комлесхоз Подмосковья передал материалы дела в надзорные органы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.
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