Лесной пожар потушили в километре от деревни Копнино

Еще один природный пожар обнаружили 16 сентября в Малаховском участковом лесничестве, в километре от деревни Копнино Раменского округа. Дым увидели с помощью системы видеомониторинга.

На место направили три машины и восемь лесных пожарных. Им потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Установлено, что причиной низового пожара стали действия человека. Комлесхоз Подмосковья передал материалы дела в надзорные органы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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