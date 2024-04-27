Лесной пожар потушили в Химках | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 10:39 Лесной пожар потушили в Химках Комитет лесного хозяйства Московской области

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Природный пожар случился 26 апреля в 600 метрах от деревни Лунево городского округа Химки. Из-за ветра площадь возгорания быстро увеличивалась, но огнеборцы успели сбить пламя.

На место выехали пять машин и 13 лесных пожарных. Им потребовалось два часа 10 минут, чтобы ликвидировать пожар.

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Причина возгорания — человеческий фактор.

Жителям Подмосковья напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Штрафы составляют от 15 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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