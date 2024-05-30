Лесной пожар потушили в Богородском городском округе

Специалисты потушили пожар в Ногинском сельском лесничестве в одном километре от поселка Ямкино Богородского городского округа. Возгорание площадью 300 квадратных метров обнаружили местные жители и немедленно сообщили об этом по телефону 112.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли десять пожарных и семь единиц техники. Им потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать низовое горение.

По предварительным данным, огонь вспыхнул по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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