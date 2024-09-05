Лесной пожар потушили в Богородском городском округе

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на борьбу с огнем оперативно прибыли пять пожарных и три единицы техники.

Потребовался час, чтобы потушить низовой пожар на площади 100 метров.

Огонь вспыхнул по вине людей. Подозреваемых уже установили. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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