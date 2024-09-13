Сегодня 09:46 Лесной пожар потушили в 3 километрах от деревни Копнино Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Еще один лесной пожар произошел в Подмосковье. На этот раз возгорание заметили в Малаховском участковом лесничестве, в трех километрах от деревни Копнино Раменского округа. Дым увидели с помощью системы видеомониторинга.
На место направили четыре машины и 10 человек из личного состава лесопожарных формирований. Из-за ветра площадь пожара увеличивалась, потребовалось 4,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание.
Комлесхоз Подмосковья сообщил, что подозреваемые в поджоге уже установлены. Ведутся следственные действия.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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