Лесной пожар потушили в 2 километрах от дачного поселка Родники
Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье 19 сентября, в двух километрах от дачного поселка Родники городского округа Люберцы. В Систему-112 обратились местные жители.
В Малаховское участковое лесничество направили две машины и шесть человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть более 1,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание.
В Комлесхозе Подмосковья уточнили, что пожар был торфяным. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.
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