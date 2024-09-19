Лесной пожар потушили в 2 километрах от дачного поселка Родники

Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье 19 сентября, в двух километрах от дачного поселка Родники городского округа Люберцы. В Систему-112 обратились местные жители.

В Малаховское участковое лесничество направили две машины и шесть человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть более 1,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание.

В Комлесхозе Подмосковья уточнили, что пожар был торфяным. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».