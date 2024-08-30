Лесной пожар потушили у деревни Марьина Гора в Пушкинском округе

Еще один пожар ликвидировали в Учебно-опытном участковом лесничестве, в паре километров от деревни Марьина Гора. Дым увидели при авиапатрулировании территории.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что площадь возгорания составила 0,3 гектара. На место направили пять машин и девять пожарных. Им потребовалось чуть больше трех часов, чтобы полностью потушить пожар.

Причина возгорания — действия человека. Проводится опрос возможных свидетелей происшествия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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