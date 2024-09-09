Лесной пожар потушили рядом с селом Вихорна в Ступине

В Ступинском участковом лесничестве, недалеко от села Вихорна, потушили возгорание площадью 0,04 гектара. Пожар обнаружили благодаря системе видеомониторинга. В Комлесхозе региона отметили, что на место происшествия оперативно прибыли три единицы техники и шесть сотрудников лесопожарных формирований.

Пожар, который оказался низовым, удалось потушить за 3,5 часа. Причиной возгорания стали действия человека, подозреваемых уже установили.

Отмечается, что материалы передали в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности. Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц, до двух миллионов рублей для юридических лиц, а также возможное лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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