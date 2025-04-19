Лесной пожар на площади 0,6 гектара потушили в Балашихе

В Озерном лесничестве рядом с микрорайоном Авиаторов в Балашихе местные жители заметили пожар и сообщили об этом в экстренные службы. На место прибыли 17 лесных пожарных и пять единиц техники.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился — площадь возгорания выросла с 0,1 до 0,6 гектара. Пожар удалось потушить чуть более чем за два часа. Выяснилось, что причиной возгорания стали действия человека. Сейчас ищут виновных.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, грозит штраф или уголовное наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье ввели особый противопожарный режим. Это временная мера, которая помогает снизить риск лесных пожаров и защитить людей, их жизнь и имущество.