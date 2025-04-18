Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье

В Подмосковье ввели особый противопожарный режим. Это временная мера, которая помогает снизить риск лесных пожаров и защитить людей, их жизнь и имущество.

Такой режим подразумевает усиление требований к пожарной безопасности, а также увеличение штрафов за нарушения. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

«С начала пожароопасного сезона в этом году на землях лесного фонда Московской области зафиксировали 19 пожаров на площади 9,19 гектара. Причина возникновения большинства из них — неосторожные действия человека с огнем», — уточнил временно исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Находиться в лесу не запрещено, но важно не разводить костры, не жечь сухую траву, хворост и другой мусор. Особенно опасно делать это возле леса — за такие действия предусмотрено серьезное наказание.

Штрафы в период действия режима составляют до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч рублей — для должностных лиц и до миллиона рублей — для юридических лиц.