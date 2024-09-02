Лесной пожар ликвидировали в Ступине

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись пятеро пожарных и три единицы техники.

Потребовалось более 3,5 часа, чтобы ликвидировать низовое горение на площади 1500 тысячи квадратных метров.

Причина пожара — действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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