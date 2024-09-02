Лесной пожар ликвидировали в Ступине

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Специалисты потушили лесной пожар на территории Ступинского участкового лесничества. Обнаружить возгорание удалось благодаря системе видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись пятеро пожарных и три единицы техники.

Потребовалось более 3,5 часа, чтобы ликвидировать низовое горение на площади 1500 тысячи квадратных метров.

Причина пожара — действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

«Налетели словно черти». Что известно о нападении на свадебный автобус в Щелкове

ГСУ СК РФ по Московской области

Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний лицеистов «Авиатики» в Лобне

Источник фото: Константин Семенец

Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте