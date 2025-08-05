Лесной полумарафон «Коломинские овраги» прошел в Воскресенске

Традиционные соревнования стали рекордными по количеству участников. В них приняло участие более 250 бегунов со всего Подмосковья.

Уникальная лесная трасса и разнообразие дисциплин привлекли как профессиональных спортсменов, так и любителей бега всех возрастов. Участники могли выбрать подходящую для себя дистанцию в 2, 5, 10,5 или 21 километр. Например, лыжник с большим стажем Артем Хахулин пробежал 5 километров с результатом 18 минут 25 секунд. Для спортсмена этот старт стал частью подготовки к сезону.

Лесной полумарафон серии соревнований «Коломинские овраги» провели в Воскресенске уже в шестой раз. «Начинали мы с тридцати человек. С каждым годом набираем ход. Сегодня приехали участники из Воскресенска, Егорьевска и Коломны, Москвы, Рязани, а также других городов», — рассказал организатор серии Евгений Коломин.

«Коломинские овраги» для многих участников, которые приезжают на соревнования вместе с детьми, уже стали семейной традицией.