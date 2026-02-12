Лесничие проводят встречи с жителями Подмосковья перед пожароопасным сезоном

Сотрудники Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» организуют профилактические встречи с местными жителями и представителями садоводческих товариществ в преддверии пожароопасного сезона. Главной целью таких мероприятий является напоминание о правилах пожарной и санитарной безопасности, а также предотвращение возгораний в лесных массивах.

Недавно встречи состоялись с жителями деревень Торбеево и Ананьино, села Ивановское, а также садоводческого некоммерческого товарищества «Нива» городского округа Ступино. В ходе общения лесничие акцентировали внимание на мерах предупреждения лесных пожаров, необходимости соблюдения правил и порядке действий при обнаружении возгорания.

Специалисты лесной охраны подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия способствуют повышению осведомленности населения и формированию ответственного отношения к лесу. Взаимодействие с жителями позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и снижает риск возникновения пожаров.

Участникам встреч были вручены информационные листовки с основными правилами поведения в лесу и контактными данными лесничества для оперативной связи и передачи информации о возможных нарушениях или чрезвычайных ситуациях.