Лесничие пришли на помощь автомобилисту в Воскресенске

Сотрудники лесничества не только охраняют природу, но и всегда готовы помочь людям в трудной ситуации. Очередным подтверждением стала история застрявшего в глуши автомобилиста.

Сотрудники Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» патрулировали территорию Хорловского участкового лесничества вблизи поселка Фосфоритный в городском округе Воскресенск. Лесничие увидели автомобиль, который увяз в раскисшем грунте на дороге к озеру Мертвое. Водитель пытался выехать из ловушки, но у него ничего не получалось.

Машины лесничих оснащены всем необходимым — от тросов до лопат, поэтому они, не раздумывая, пришли на помощь семье. Старший лесничий Николай Гражданцев с помощью буксировочного троса быстро вытащил автомобиль, и люди смогли продолжить путь.