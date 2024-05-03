Лесничие Подмосковья провели экоурок для школьников из Химок | 360°

03 мая 2024, 20:30
Лесничие Подмосковья провели экоурок для школьников из Химок
Сотрудники лесничества провели уроки экологии и пожарной безопасности в школе «Лидер» городского округа Химки. Участие приняли свыше 900 учеников.
Образовательные мероприятия прошли в рамках акции «День добрых дел». Дети узнали о тонкостях профессии лесничего. Ученикам также показали видео о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу. Авторами роликов стали сами школьники, которые уже стали членами лесничеств при своих образовательных учреждениях.
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«Благодаря таким урокам у молодежи формируются знания о природе, о том, что ее необходимо беречь. Очень здорово, что в школах проводят такие мероприятия, они действительно полезны. Ведь с раннего возраста закладывается правильное отношение к миру», — сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.
Участникам экоурока подарили 23 саженца ели. Их ребята посадили вблизи школы в рамках акции «Дерево добра».
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