Лесничие и школьники Подмосковья провели субботники у воинских мемориалов

Участники школьного лесничества «Хранители леса» совместно с представителями всероссийского движения «Юнармия» и сотрудниками Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели субботники у воинских мемориалов. Мероприятия приурочены к Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Ребята убрали тропинки, вынесли мусор, а сотрудники лесничества скосили траву.

День начала Великой Отечественной войны является одним из самых грустных событий в истории России. Это День памяти и скорби о тех, кто отдал жизни за мир, в котором на сегодняшний день живут граждане России.

«Дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы. Подвиг их не забыт», — подчеркнули представители Комлесхоза Подмосковья.

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