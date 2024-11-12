Экологическую программу для детей организовали в парке в Мытищах

Программа для детей в Парке Мира, посвященная активному отдыху на свежем воздухе, открылась в Мытищах. Ребята смогут проходить различные задачи, испытания, мастер-классы, игры и заниматься творчеством на природе.

Проблема многих современных детей в том, что они много времени проводят в помещениях и лишены контакта с природой. «Лесная школа» открылась, чтобы помочь детям узнать больше о природе, освоить навыки выживания и проводить больше времени на свежем воздухе.

Первое занятие интерактивной программы для ребят из Мытищ прошло в Парке Мира. Дети с помощью специалистов учились ставить палатки, вязать узлы и ориентироваться на местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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