Лесная охрана Подмосковья провела около 70 тысяч рейдов в 2024 году

Лесная охрана осуществляет ежедневное патрулирование лесных массивов на служебном транспорте в течение всего года. Специалисты лесничеств чаще всего отправляются в рейды совместно с сотрудниками МВД, МЧС, представителями органов местного самоуправления, общественными экологическими инспекторами и различными сообществами.

Как отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, с начала года команда провела почти 70 тысяч патрулирований, преодолев на автомобиле, снегоходах и пешком общую расстояние в 1 904 472,59 километра.

Лесная охрана также проводит профилактические мероприятия, среди которых «Арендатор», «Антимусорный рейд», «Смежник», «Карьер», «Дачник» и «Ёлочка». Последняя акция проходит в преддверии новогодних праздников.

С начала года на территории лесного фонда было зафиксировано 69,4 тысячи различных нарушений. Основные из них включают: нарушения правил пожарной безопасности в лесах (8.32 КоАП РФ) — 2833 случаев, нарушения правил санитарной безопасности (8.31 КоАП РФ) — 1327 случаев, самовольное занятие лесных участков (ст. 7.9 КоАП РФ) — 1204 случая, незаконная рубка и повреждение лесных насаждений (ст. 8.28 КоАП РФ) — 162 случая.

Общая сумма назначенных нарушителям штрафов составила более 75 миллионов рублей.

В планах на 2025 год предусмотрена дальнейшая цифровизация контрольно-надзорной деятельности Комитета лесного хозяйства. Предполагается использование ортофотопланов и технологий искусственного интеллекта для выявления фактов самозахватов.