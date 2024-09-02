Лесная охрана Подмосковья провела более 300 патрулирований в выходные

С 30 августа по 1 сентября лесная охрана Подмосковья провела рейды по контролю соблюдения лесного законодательства на территории лесного фонда, особенно вблизи населенных пунктов и мест отдыха. Всего инспекторы совершили более 300 проверок.

Усиленное патрулирование связано с введением до 9 сентября режима ограничения пребывания в лесах из-за высокого класса пожарной опасности. За три дня представители лесной охраны выявили 21 нарушение, включая четыре по правилам пожарной безопасности. Помимо этого, инспекторы составили девять административных протоколов.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что нарушителей лесного законодательства могут привлечь к административной и уголовной ответственности, а также обязать возместить ущерб лесам.

Напомним, за нарушение закона физическим лицам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч рублей, юридическим лицам — до двух миллионов рублей. Помимо этого, им может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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