Лесная охрана Подмосковья провела 357 патрулирований за неделю | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:31 Лесная охрана Подмосковья провела 357 патрулирований за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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Представители лесной охраны Московской области провели более 350 патрулирований в период с 29 апреля по 5 мая. Подобные инспекции необходимы для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда.

Рейды провели на лесных участках, находящихся рядом с населенными пунктами и СНТ. Инспекторы зафиксировали почти 170 нарушений лесного законодательства, в том числе нарушения правил пожарной безопасности.

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По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, 45 замечаний касались нарушения санитарной безопасности, 17 — самовольного занятия лесных участков.

«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники полиции, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры», — уточнил Мурашов.

По итогу проверок представители лесной охраны составили 98 протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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