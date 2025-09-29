Лесная охрана Подмосковья провела 1,3 тысячи патрулирований за неделю

С 22 по 28 сентября лесная охрана Московской области совместно с представителями полиции, МЧС и другими ведомствами проводила рейды по контролю соблюдения лесного законодательства на территории Подмосковья. Основное внимание уделили участкам, близким к населенным пунктам, садовым товариществам и местам отдыха жителей и гостей региона.

За неделю сотрудники провели 1 299 патрулирований, выявили 45 нарушений и составили 32 протокола об административных правонарушениях. Наибольшее количество рейдов провел Шатурский филиал, Ступинский, Клинский, Московский учебно-опытный и Орехово-Зуевский. За нарушение лесного законодательства физическим лицам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч, юридическим — до двух миллионов, а за поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы.

Лесная охрана напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности, необходимости немедленно сообщать о лесных возгораниях по номеру 112, принимать меры по тушению до приезда пожарных и информировать власти о фактах поджогов или захламления лесов.