Лес у поселка Сосновый Бор под Коломной очистят от сухостойных деревьев

Специалисты уже приступили к санитарной рубке участка вблизи поселка Сосновый Бор и очистили 4,7 гектара леса. Всего работы в городском округе Коломна проведут в пяти локациях общей площадью 14 гектаров.

Как рассказал старший участковый лесничий Маливского лесничества Павел Макаров, специалисты спилили сухостойные деревья и сейчас занимаются трелевкой, то есть вытаскивают эту древесину.

«Порубочные вершины, сучья, сухие ветви — неликвидные части дерева — сначала складывают в кучи два на два метра, а потом сжигают», — пояснил Павел Макаров.

Лесничие и сотрудники подрядной организации, которых обеспечили лопатами и ранцевыми огнетушителями с полным запасом воды, контролируют безопасность при сжигании порубочных остатков на площадке.

«Сжигание согласовываем с администрацией Коломны и с Министерством чрезвычайных ситуаций. Эту работу проводим только в сырую безветренную погоду», — добавил Павел Макаров.