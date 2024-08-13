Ленинский округ поможет эвакуированным жителям Курска с работой

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел оперативное совещание с профильными заместителями. Главной темой стал поиск рабочих мест для эвакуированных жителей Курской области.

Сейчас необходимо разместить три семьи, для чего предоставят места в двух монастырях и гостиничном комплексе «АстроПлаза».

«На совещании мы обсудили важность помощи жителям Курской области, оказавшимся в сложной ситуации. В нашем округе организованы пункты сбора гуманитарной помощи, где принимаются одежда, продукты, вода, бытовая техника и генераторы. Эвакуация затронула более восьми тысяч человек, и нам важно не только обеспечить их необходимым, но и помочь адаптироваться в новом регионе», — отметил Каторов.

Заместитель главы округа Татьяна Квасникова сообщила, что желание трудоустроиться уже выразили две эвакуированные женщины — 55 и 23 лет.

«Ситуация требует комплексного и чуткого подхода, чтобы обеспечить людей всем необходимым для восстановления нормальной жизни», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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