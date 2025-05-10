«Ленинградскую» симфонию исполнили 100 музыкантов на открытой площадке в Дубне

Более 1,5 тысячи жителей наукограда стали участниками концерта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступление двойного состава Дубненского симфонического оркестра прошло в специально подготовленном концертном зале под открытым небом на территории второй школы.

Как отметил глава Дубны Максим Тихомиров, выбор места символичен: именно в этом здании во время войны располагались полевые госпитали.

Особое внимание в программе было уделено симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, известной как «Ленинградская». Эта музыка, созданная в блокадном Ленинграде, стала символом надежды и веры в победу для всего советского народа. Композитор лично пережил ужасы блокады, включая ночные бомбежки, холод и голод, и сумел выразить эти переживания в своем произведении.

Исполнители отмечают, что этот концерт стал одним из самых значимых событий сезона. Многие музыканты имеют в семьях ветеранов войны и считают важным сохранять связь поколений, передавая молодежи правду о героических событиях через музыку — мощное средство для этого.

Директор оркестра Наталья Кастро подчеркнула, что музыка написана в те годы композитором, который сам участвовал в обороне Ленинграда.

Во время исполнения симфонии над площадкой появилась радуга, что зрители восприняли как особый знак. После концерта публика стоя аплодировала музыкантам и делилась восторженными отзывами о грандиозности и силе произведения.