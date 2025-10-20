Лекцию в честь Крымской войны провели в Химках

Патриотическая встреча прошла в школе «Флагман» в Химках. Она была посвящена дате начала Крымской войны 1853 года, а для учителей, школьников и их родителей была подготовлена историческая лекция.

Участники мероприятия обсудили причины конфликта, его развитие и итоги, влияние войны на внутреннюю и внешнюю политику страны, а также подвиги русских солдат и офицеров, проявивших смелость и геройство на полуострове.

«Крымская война — это важная страница в истории России, о которой мы должны помнить. Она стала серьезным испытанием для нашей страны и показала необходимость модернизации армии и флота, а также проведения реформ в различных сферах жизни общества», — поделился депутат Химок Евгений Иноземцев.

Лидер движения общественной поддержки Евгения Купп отметила, что встреча прошла в рамках крупной региональной патриотической программы, с начала которой для жителей Химок провели более 1600 подобных событий.

«Мероприятия, посвященные знаковым датам, помогают нам формировать у молодежи чувство патриотизма, уважения к истории и готовности защищать интересы России», — сказал депутат Химок Артур Каримов.