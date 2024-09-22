Лекцию в честь 81-й годовщины освобождения Брянска провели в Химках

Для пенсионеров клуба «Активное долголетие» городского округа Химки организовали лекцию, приуроченную к 81-й годовщине освобождения Брянска от фашистов. Всего с начала года в муниципалитете прошло более 250 патриотических мероприятий.

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в клубе «Активное долголетие» прочитали патриотическую лекцию, ее посвятили 81-й годовщине освобождения Брянска от немецких захватчиков. Депутат Валентин Герасимов поприветствовал собравшихся.

«Подвиг советских солдат, освободивших Брянск, стал примером мужества и стойкости, который должен вдохновлять нас и сегодня, в том числе в контексте проведения специальной военной операции», — сказал он.

Спикерами мероприятия выступили ветеран боевых действий, заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян, руководитель патриотического проекта «Живая память о войне» Екатерина Гришина и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Участники исторического вечера вспоминали ключевые события Брянской операции, героизм советских солдат и мирных жителей.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании гражданской позиции молодежи, воспитании уважения к истории своей страны и готовности защищать ее интересы. Память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах должна жить в сердцах новых поколений, вдохновляя их на созидание и достижение новых высот во благо Родины», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Она также отметила, что в Химках организуют историко-патриотические активности: лекции, встречи с участниками специальной военной операции, концерты, мастер-классы. Всего их провели свыше 250 с начала года.

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