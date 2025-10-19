Лекция по истории Театра имени Комиссаржевской прошла в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» в Химках прошел памятный вечер, посвященный Дню открытия театра имени Веры Комиссаржевской. Гости встречи узнали факты из истории учреждения, а также о судьбе выдающейся актрисы.

После лекции перед собравшимися выступили творческие коллективы Дома культуры.

«Каждый спектакль того времени был проявлением мужества и преданности Родине. Именно эта история вдохновляет нас сегодня поддерживать культуру и объединять жителей округа», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Помимо этого, перед участниками вечера выступила актриса театра и кино Наталья Непокорова. Она рассказала о работе театра в блокадном Ленинграде, первых постановках и особенностях творчества Веры Комиссаржевской. По словам муниципального депутата Алексея Федорова, история выдающейся актрисы учит нас ценить преданность делу и любовь к родной стране.

«Сегодня важно, чтобы молодежь и взрослые знали о таких примерах самоотверженности», — добавил народный избранник.

Напомним, что в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» в муниципалитете регулярно проводят акции, встречи, выставки, концерты, кинопоказы, мастер-классы, спортивные турниры, направленные на сохранение исторического наследия страны.