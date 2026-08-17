Лекцию по искусственному интеллекту провели в Балашихе

Специалисты одного из ведущих банков провели для жителей Балашихи лекцию об искусственном интеллекте. Участникам мероприятия рассказали о возможностях современных технологий и на практике показали, как использовать их в работе, учебе и повседневной жизни.

Лекция прошла в рамках образовательной программы «ИИ без сложных слов».

«Искусственный интеллект уже меняет нашу жизнь, и задача — сделать эти технологии понятными и доступными для каждого. Опираясь на опыт в сфере цифрового образования, мы подготовили программу. Знания не должны быть скучными, а искусственный интеллект — сложным. Балашихинцы, от школьников до представителей старшего поколения, в неформальной обстановке увидели, что искусственный интеллект — это не фантастика, а вполне рабочий помощник», — сказал представитель банка Олег Осипов.

Участники на практике предлагали собственные задачи, которые можно решать с помощью искусственного интеллекта, а эксперты в режиме реального времени показывали варианты их решения. Завершилась лекция интерактивным квизом. Одним из победителей стал житель Балашихи Ростислав Чудных.

«Лекция понравилась тем, что сложные вещи объясняли простым и понятным языком. Я уже использую искусственный интеллект в работе и для творческих, и для технических задач. Например, пробовал применять его для анализа больших массивов данных, в том числе актов сверки, чтобы быстрее находить расхождения. Такие инструменты действительно могут существенно упростить рабочие процессы», — поделился участник лекции Ростислав Чудных.

Образовательная программа продолжится в парке «Пехорка». Лекции проходят по субботам. До 12 сентября специалисты проведут еще четыре бесплатные встречи. Присоединиться может любой желающий.