Лекцию об укреплении иммунитета провели для пенсионеров в Мытищах

Участникам «Активного долголетия» в Мытищах рассказали о том, как правильно поддержать и укрепить иммунитет. Лекция прошла в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Участники мероприятия узнали, какие меры предпринять для профилактики в сезон простуд, какие продукты употреблять в пищу, как облегчить состояние во время заболевания и как правильно восстановиться.

Участники задали вопросы и получили ценные советы от экспертов, а также продегустировали иммуностимулирующие чаи и травяные сборы.

«Все, что укрепляет здоровье, укрепляет иммунитет. Важны режим дня, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и отдых. Не забывайте переключаться между видами деятельности и избегать переутомлений. Спорт, закаливание и активное движение играют ключевую роль в поддержании крепкого иммунитета!» — сказала член политического Совета Анастасия Мартынова.

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