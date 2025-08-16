Лекцию об учреждении звания «Заслуженный летчик СССР» провели в Химках

На одном из промышленных предприятий в Химках прочитали лекцию, приуроченную к годовщине учреждения званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». Награды утвердили в 1958 году за многолетнюю творческую работу в области испытаний и исследований новой авиационной техники.

Участников поприветствовал муниципальный депутат Николай Томашов.

«Профессия летчика-испытателя — это уникальный сплав мужества, интеллекта и огромного риска. Эти люди первыми садятся за штурвал непроверенной техники. От их мастерства и хладнокровия зависят не только их собственные жизни, но и будущее всей нашей авиации. Проводить такие встречи именно на производствах, где создается мощь нашей страны, особенно символично. Это напрямую связывает героический труд прошлого с трудовыми подвигами сегодняшнего дня», — сказал Николай Томашов.

Спикеры рассказали, что почетные звания присваивали летчикам 1 класса авиационной промышленности и Министерства обороны, которые существенно повлияли на прогресс в области советской авиации.

«Память о подвигах прошлого — это тот фундамент, на котором воспитывается патриотизм и гражданская ответственность. Храбрость и высочайший профессионализм — это те качества, которые сегодня проявляют наши военные летчики, с честью выполняющие свой служебный долг в зоне специальной военной операции. Они достойные наследники славы героев неба», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.