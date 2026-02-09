Лекцию об освобождении Грозного провели для жителей Химок

6 февраля в Луневской школе Химок состоялась лекция, посвященная освобождению Грозного в 2000 году. На встрече присутствовали родители учеников, педагоги, историки и депутаты.

Участникам рассказали о ключевых событиях и сложных условиях уличных боев, а также о мужестве российских военнослужащих. Спикеры подчеркнули, что победа была достигнута высокой ценой и стала важной страницей в истории страны.

Во время лекции также рассказали о ходе чеченских кампаний, составе противоборствующих сил и международном факторе. В завершение участникам показали видеоматериал о том, как изменилась Чечня за последние десятилетия.

Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что обращение к истории и подвигам разных поколений укрепляет уверенность в будущем. Депутат Глеб Демченко добавил, что память о трагических и героических страницах прошлого должна помогать избегать повторения ошибок. По его словам, в современном мире особенно важны единство и сплоченность людей ради сохранения мира и взаимного уважения.