Лекцию об истории средств массовой информации проведут в Мытищах 13 сентября

Библиотека имени Кедрина приглашает жителей Мытищ на увлекательное мероприятие, посвященное истории средств массовой информации. 13 сентября в 15:00 все желающие смогут познакомиться с интересными фактами о развитии радио, телевидения и печатных изданий, а также увидеть уникальные архивные материалы.

Мероприятие приурочено ко Дню города и станет отличной возможностью узнать больше о богатой истории Мытищ. Гостями встречи станут известные журналисты и корреспонденты, а также Владимир Шаров, руководитель библиотеки имени Кедрина, и Сергей Ветлин, председатель Мытищинского объединения краеведов, которые поделятся своими историями и опытом.

Вход свободный для всех желающих старше 12 лет.

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