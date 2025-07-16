Лекцию об истории города провели для детей в Щелкове

Уже 23 августа 2025 года Щелково отметит знаменательное событие — 100-летие со дня получения статуса города. В преддверии юбилея в летнем лагере «Медвежонок» при школе № 19 в Медвежьих Озерах состоялось патриотическое мероприятие, организованное Щелковским отделением «Боевого Братства».

Руководитель организации Александр Тананаев вместе с активистами Дмитрием Орловым и Сергеем Есиным познакомили детей с богатой историей родного края. Ребята узнали о прошлом Щелковского уезда, выдающихся личностях, связанных с городом, и его архитектурных памятниках. Завершилось событие общим исполнением песни «Это наш с тобой город Щелково» на музыку Комарова и слова Рудакова, которая объединила всех участников в любви к родному городу.

Юбилей Щелково обещает стать не только праздником, но и поводом вспомнить богатую историю города, его традиции и людей, которые создавали его уникальный облик.