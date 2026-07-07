Лекцию о здоровье сердца провела для детей кардиолог больницы в Подольске

Свой профессиональный праздник отмечает кардиолог Алина Фатиади. В связи с датой врач провела для маленьких пациентов больницы занятие, посвященное простым, но важным правилам заботы о сердце.

Среди главных правил здорового ритма жизни: следить за давлением, не пропускать плановые визиты к врачу, делать ЭКГ раз в год и ЭХО-КГ раз в три года, уделять спорту хотя бы 30 минут в день, ограничить соль и сахар, наладить режим сна и отказаться от вредных привычек.

Алина Фатиади работает в Подольской детской больнице с августа 2025 года, и в ее арсенале — весь спектр современной диагностики: от ЭКГ и суточного мониторинга до УЗИ сердца и холтеровского исследования.

Всемирный день кардиолога, который отмечается с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца, — это отличный повод напомнить каждому: забота о сердечно-сосудистой системе начинается с ежедневных привычек.