Лекцию о здоровье позвоночника провели для жителей Лобни

Познавательное мероприятие под названием «Боль в спине» организовали в центральной библиотеке Лобни. Жителям рассказали о различных заболеваниях, связанных с этой зоной, а также основных методах лечения.

Участниками встречи стали постоянные читатели библиотеки, а также гости, интересующиеся вопросами здоровья. Провела лекцию врач-невролог, кандидат медицинских наук Галина Файнберг.

Гостям учреждения рассказали о причинах возникновения болей в спине и остеохондроза, факторах риска развития этих заболеваний, методах диагностики болей в спине, правилах поведения пациентов с такими болями, а также основных принципах лечения и профилактики.

Каждый мог лично задать вопрос специалисту и получить консультацию.

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