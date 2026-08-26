Лекцию о цифровой безопасности провели для жителей Балашихи

Мероприятие в рамках образовательной программы «Искусственный интеллект без сложных слов» состоялось в коворкинге парка «Пехорка» 22 августа. Участникам рассказали, как распознавать дипфейки.

Специалисты показали, как искусственный интеллект может менять фотографии, видео и голос, и главное — на какие детали стоит обращать внимание, чтобы вовремя заметить подделку.

Участники поговорили о простых способах проверки информации и разобрали, как не поверить убедительному, но ложному контенту. Отдельное внимание уделили цифровому мошенничеству: технологии развиваются быстро, поэтому критически оценивать увиденное и услышанное становится все важнее.

«Мне понравилось, что все объясняли не сложными терминами, а на понятных примерах. Раньше я думала, что дипфейк — это что-то из мира кино и технологий, а теперь понимаю, что с таким контентом мы можем столкнуться буквально в обычной жизни. После лекции точно будешь внимательнее относиться к видео и голосовым сообщениям», — поделилась жительница Балашихи Марина Климова.

Образовательная программа продолжится в парке «Пехорка». Лекции будут проходить по субботам. До 12 сентября специалисты проведут еще три бесплатные встречи. Присоединиться может любой желающий.