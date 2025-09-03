Лекцию о ценности образования провели в образовательных учреждениях в Мытищах

Воспитательный проект «Разговоры о важном» ввели во всех российских школах. Учителя будут общаться с учениками в формате доверительной беседы.

Разговоры о важном будут вести со школьниками каждую неделю. Центральными темами обсуждения в рамках этого цикла внеурочных занятий станут вопросы патриотизма и гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии. Затронут и другие важные аспекты, связанные с формированием личности.

Первого сентября школьники рассуждали о том, зачем человеку учиться. Поговорили о ценности знаний, о том, как учеба сможет помочь раскрыть свои таланты и найти путь в жизни. Целью таких уроков станет воспитание в молодом поколении правильных, традиционных ценностей и культуры общения в обществе. Ученики смогут задавать вопросы и размышлять вместе с наставниками.