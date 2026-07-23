Лекцию о телефонном мошенничестве прочитали пенсионерам в Воскресенске

Во время встречи участникам рассказали о наиболее распространенных схемах телефонного и интернет-мошенничества, а также объяснили, как распознать злоумышленников и не стать их жертвой.

«Мы поговорили о том, какие существуют виды и способы дистанционного мошенничества, а также о том, как им противостоять», — рассказал Виктор Паринов.

Помощник прокурора обратил внимание, что сотрудники банков и государственных органов не связываются с гражданами через мессенджеры. Кроме того, во время телефонного разговора невозможно переключить звонок между различными ведомствами.

«Если собеседник представляется сотрудником банка, а затем предлагает соединить вас с представителем ФСБ или другого ведомства, это мошенники. Такой схемы взаимодействия между государственными структурами не существует», — пояснил Виктор Паринов.

Он также отметил, что дистанционное мошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений в стране.

Чтобы обезопасить себя, специалист рекомендовал по возможности не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать посторонним персональные данные и коды подтверждения, не бояться прервать подозрительный разговор, а также обсуждать подобные ситуации с родственниками.

Если человек понял, что стал жертвой мошенников или общался со злоумышленниками, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции и подать заявление. После этого сотрудники правоохранительных органов проведут проверку.