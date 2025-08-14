Лекцию о способах экономии воды провели для пенсионеров в Подольске

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

В спортивном комплексе «Труд» сотрудники «Водоканала» провели беседу с жителями старшего поколения. Участникам клуба «Активное долголетие» подробно рассказали об эффективном способе экономии воды и ее рациональном использовании, а также методах очистки.

В ходе беседы затронули тему процесса подъема, очистки и подачи воды, а также начислений, оплаты и расчетов за жилищно-коммунальные услуги.

«Очень важно грамотно и понятно донести информацию для людей почтенного возраста о важности экономии воды, а также о соблюдении норм пользования канализацией для предотвращения засоров», — отметила начальник службы сбыта МУП «Водоканал» Ирина Ястребова.

Стать участником региональной программы «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Офис клуба находится в Подольске на улице Клемента Готвальда, 4.

Подробнее по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65; 8 (4967) 54-93-29.