Лекцию о способах экономии воды провели для пенсионеров в Подольске
В спортивном комплексе «Труд» сотрудники «Водоканала» провели беседу с жителями старшего поколения. Участникам клуба «Активное долголетие» подробно рассказали об эффективном способе экономии воды и ее рациональном использовании, а также методах очистки.
В ходе беседы затронули тему процесса подъема, очистки и подачи воды, а также начислений, оплаты и расчетов за жилищно-коммунальные услуги.
«Очень важно грамотно и понятно донести информацию для людей почтенного возраста о важности экономии воды, а также о соблюдении норм пользования канализацией для предотвращения засоров», — отметила начальник службы сбыта МУП «Водоканал» Ирина Ястребова.
Стать участником региональной программы «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Офис клуба находится в Подольске на улице Клемента Готвальда, 4.
Подробнее по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65; 8 (4967) 54-93-29.