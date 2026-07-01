Лекцию о Пушкине и князьях Юсуповых проведут в музее в Звенигороде

Звенигородский музей-заповедник приглашает жителей Одинцовского округа на мероприятие «Князья Юсуповы и Пушкин: 200 лет вместе». Встреча состоится в Звенигородском манеже 10 июля в 18:00.

Гостям расскажут о малоизвестных фактах из жизни поэта и его связи с одной из самых известных дворянских семей России.

Лекцию прочитает куратор выставки «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское» Константин Боленко. Слушатели узнают, как складывались отношения Александра Пушкина с представителями рода Юсуповых, как проходило их личное общение и какую роль в жизни поэта сыграли визиты в княжеские усадьбы.

Лектор также расскажет о влиянии семьи Юсуповых на культурную среду эпохи, сохранении памяти о писателе в исторических усадьбах и семейных архивах, а также о том, как княжеский род на протяжении двух столетий бережно хранил литературное и историческое наследие поэта.