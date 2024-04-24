Лекцию по противопожарной безопасности провели в Химках | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:29 Лекцию по противопожарной безопасности провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Профилактическую беседу о правилах пожарной безопасности в лесах и парках провели с жителями Химок. Им рассказали о программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Спикерами лекции стали специалисты «ХимСпаса», заместитель главы округа Александр Цуканов и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк. Активисты раздавали листовки с правилами пожарной безопасности.

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«К возникновению пожаров может привести любое неосторожное обращение с огнем: разведение костров, выжигание хвороста и лесной подстилки. Непоправимые последствия могут спровоцировать даже не затушенная спичка или окурок», — отметил Егор Ченюк.

Программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» направлена на расширение системы защиты населения и способствует выполнению первичных мер пожарной безопасности.

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